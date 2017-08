WTA-Turnier : Wozniacki und Switolina im Finale von Toronto

vergrößern 1 von 1 Foto: Frank Gunn 1 von 1

Switolina ließ Titelverteidigerin Simona Halep aus Rumänien am Samstag mit 6:1, 6:1 keine Chance. Wozniacki, die das Turnier 2010 gewann, siegte zuvor im ersten Halbfinale 6:2, 6:3 über Sloane Stephens. Die Amerikanerin hatte im Achtelfinale Angelique Kerber ausgeschaltet. Das mit gut 2,7 Millionen Dollar dotierte Turnier dient der Vorbereitung auf die US Open. Das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt in zwei Wochen in New York.

von dpa

erstellt am 13.Aug.2017 | 08:40 Uhr