Grand-Slam-Turnier : Zwölf deutsche Tennisprofis bei US Open im Hauptfeld

Bei den US Open in New York stehen insgesamt zwölf deutsche Tennisprofis im Hauptfeld. Sechs Herren und sechs Damen des Deutschen Tennis Bundes sind beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison dabei.

von dpa

24. August 2019, 07:56 Uhr

Als letzte Spieler hatten Tobias Kamke und Dominik Koepfer über die Qualifikation den Sprung ins Hauptfeld geschafft. Der 25 Jahre alte Koepfer aus Furtwangen setzte sich in der letzten Qualifikationsrunde gegen den Japaner Yasutaka Uchiyama mit 6:3, 6:4 durch. Für Koepfer ist es die zweite Grand-Slam-Teilnahme seiner Karriere. In Wimbledon war Koepfer im Sommer erstmals auf der ganz großen Bühne dabei. Der 33 Jahre alte Kamke bezwang Lukas Lacko aus der Slowakei mit 7:5, 6:3 und steht erstmals seit den French Open 2016 wieder bei einem Grand-Slam-Turnier im Hauptfeld.

Anna-Lena Friedsam verpasste dagegen den Sprung ins Hauptfeld. Die 25-Jährige verlor in der letzten Runde der Qualifikation gegen Caroline Dolehide aus den USA mit 4:6, 3:6.