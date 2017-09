21:32 bei Vive Kielce : THW Kiel verliert erneut in Champions League

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

von dpa

erstellt am 24.Sep.2017 | 20:16 Uhr

Nach dem schlechtesten Bundesliga-Saisonstart seit 15 Jahren mit drei Niederlagen in sechs Spielen sind die Kieler auch in der Champions League neben der Spur.

Der deutsche Rekordmeister musste vor 4200 Zuschauern in Kielce ohne seinen Trainer Alfred Gislason auskommen. Der Isländer war am Freitag an der Bandscheibe operiert worden und wurde von seinem Assistenten Christian Sprenger vertreten. «Ich habe mich eng mit Alfred abgestimmt», sagte der ehemalige THW-Rechtsaußen.

Gegen den Champions-League-Sieger von 2016 fanden die Schleswig-Holsteiner nicht ins Spiel. Die Polen, die ihre Auftaktpartie eine Woche zuvor bei Meschkow Brest verloren hatten, waren den Deutschen deutlich überlegen. Bester Schütze bei Kielce war der frühere Bundesliga-Profi Karol Bielecki mit acht Toren. Beim THW traf Rune Dahmke am häufigsten (6).

Die Gastgeber begannen rasant und lagen nach 18 Minuten mit 12:6 vorn. Die Mannschaft von Trainerlegende Talant Dujshebaev fand immer wieder Lücken in der THW-Abwehr. Die Kieler wirkten gehemmt und ohne Selbstbewusstsein. Der Rekordmeister leistete sich Fehler und Ballverluste zuhauf und hätte noch höher verlieren können.

