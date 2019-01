Schulter-OP in Island : THW Kiels isländisches Talent Kristjansson verletzt

Handball-Rekordmeister THW Kiel muss auf unbestimmte Zeit auf sein isländisches Talent Gisli Thorgeir Kristjansson verzichten.

von dpa

24. Januar 2019, 17:51 Uhr

Der 19 Jahre alte Rückraumspieler wird in seiner Heimat an der Schulter operiert, wie der Club mitteilte. Kristjansson hatte sich im letzten WM-Hauptrundenspiel der Isländer in Köln gegen Brasilien (29:32) die Verletzung zugezogen. Er hatte auch bei der 19:24-Niederlage gegen die deutsche Mannschaft gespielt und überzeugt.