Im Finale der Czech Open : Timo Boll verliert gegen Tischtennis-Wunderkind

Harimoto ist damit der jüngste Spieler, der jemals ein Turnier der World-Tour-Serie gewann. Bei den China Open im Juni hatte er gegen den 22 Jahre älteren Boll noch mit 1:4 Sätzen verloren.

Boll war in Olmütz zuvor im Halbfinale gegen den Franzosen Emmanuel Lebesson und im Viertelfinale gegen den Schweden Par Gerell ohne Satzverlust geblieben. Trotz seiner Endspiel-Niederlage sind die deutschen Tischtennis-Stars gut zwei Wochen vor Beginn der Team-EM in Luxemburg in sehr guter Form. Denn die deutsche Nummer eins Dimitrij Ovtcharov gewann erst am vergangenen Woche das Finale der Bulgarian Open gegen den japanischen Topspieler Kenta Matsudaira.

von dpa

erstellt am 27.Aug.2017 | 15:28 Uhr