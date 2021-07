Zwei Wochen vor Olympia : Tischtennis-Ass Boll an der Hüfte verletzt

Tischtennis-Europameister Timo Boll hat sich zwei Wochen vor dem Beginn der Olympischen Spiele an der Hüfte verletzt.

Düsseldorf | Das interne Testturnier „Tokio Challenge“ des deutschen Teams in Düsseldorf musste der 40-Jährige am Wochenende abbrechen. „Bei einem Ausfallschritt ist es mir in die rechte Hüfte gefahren“, sagte Boll. Ob sein Olympia-Start im Einzel und in der Mannschaft beeinträchtigt oder sogar gefährdet ist, ist aktuell noch unklar. „Wir müssen nun die nächste...

