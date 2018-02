Team World Cup in London : Tischtennis-Herren trotz Niederlage im Viertelfinale

Trotz einer Vorrunden-Niederlage gegen Südkorea am späten Donnerstagabend haben die deutschen Tischtennis-Herren beim Team World Cup in London das Viertelfinale erreicht. In der Partie musste sich Olympia-Bronzemedaillengewinner Deutschland den Asiaten knapp mit 2:3 geschlagen geben.

von dpa

22. Februar 2018, 23:53 Uhr

Der Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov gewann beide Einzel, doch seine Kollegen gingen leer aus. Den Einzug in die K.o.-Runde hatte sich das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf zuvor durch einen mühelosen 3:0-Erfolg gegen Außenseiter Australien gesichert.

Ovtcharov hatte sich danach vom Physiotherapeuten behandeln lassen. «Ich habe seit einigen Wochen wieder Probleme mit dem Iliosakralgelenk und dadurch Schmerzen im Rücken. Mal sehen, ob es hier für den ganzen Team World Cup reicht», sagte der 29-Jährige. Gut zwei Monate vor der Mannschafts-WM im schwedischen Halmstad gilt das Turnier als Formtest. Der Weltranglisten-Dritte Timo Boll ist nicht am Start.