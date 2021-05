Basketball-Bundesliga : Titelverteidiger Alba Berlin zieht ins Halbfinale ein

Souverän zieht Titelverteidiger Alba Berlin in das Playoff-Halbfinale der Basketball-Bundesliga ein. Zwei Favoriten verpassten indes den vorzeitigen Einzug in die Runde der letzten Vier.

Hamburg | Titelverteidiger Alba Berlin ist als erstes Team in das Halbfinale der deutschen Basketball-Playoffs eingezogen. Die Albatrosse setzten sich am Montagabend bei den Hamburg Towers vor 200 Zuschauern mit 85:73 (48:35) durch und gewannen ihre Best-of-Five-Serie mit 3:0. In der Runde der letzten Vier trifft die Mannschaft von Coach Aito Garcia Reneses ...

