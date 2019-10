Ironman : Titelverteidiger gibt beim Radfahren auf

Patrick Lange hat bei der Ironman-Weltmeisterschaft vorzeitig aufgegeben. Der Champion der vergangenen beiden Jahre stieg rund zweieinhalb Stunden nach dem Rennstart von seinem Rad. Die Gründe für das frühe Aus blieben zunächst unklar.

Avatar_prignitzer von dpa

12. Oktober 2019, 21:11 Uhr

Betreuer redeten mit ihm, er stieg in einen Pkw auf einem Parkplatz ein. Das sogenannte Medical Car kam herangefahren. Spuren eines Sturzes waren weder an dem 33-Jährigen selbst, noch an seinem Rad zu erkennen.

Er hatte nach einem unerwartet starken Schwimmen über 3,86 Kilometer zunächst etwas Zeit auf die Spitze beim Radfahren verloren.