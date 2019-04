Comeback in Stettin : Toba bei Turn-EM auf Kurs ins Mehrkampf-Finale

Andreas Toba hat sich bei der EM in Stettin als zuverlässiger Mehrkämpfer zurückgemeldet. Nach einem stabilen Wettkampf zum EM-Auftakt ist ihm die Teilnahme am Finale am Freitag nicht mehr zu nehmen. Bei einem anderen Deutschen läuft es nicht so gut.

von dpa

10. April 2019, 17:40 Uhr

Nach drei Jahren ohne einen Mehrkampf auf internationalen Turner-Podien hat Andreas Toba ein hervorragendes Comeback gegeben. Der Olympia-Held befindet sich bei den Europameisterschaften in Stettin sicher auf Kurs Mehrkampf-Finale.

Der 28 Jahre alte Hannoveraner kam zum EM-Auftakt in der Qualifikation auf 82,265 Punkte und belegt im Klassement nach zwei von drei Durchgängen den siebten Platz.

«Jetzt haben alle gesehen, dass ich wieder in der Lage bin, auch deutlich mehr als 80 Punkte zu turnen», sagte der deutsche Allroundmeister von 2016, der seit Jahren von Verletzungen gepeinigt war. Die besten 24 Turner des Vorkampfes erreichen das Allround-Finale am Freitag.

Toba hatte bei den Olympischen Spielen 2016 für Aufsehen gesorgt, als er nach einem Kreuzbandriss am Pauschenpferd weiter turnte und der deutschen Riege den Finaleinzug sicherte. Seinen letzten kompletten Sechskampf hatte er bei der Qualifikation für Olympia gleichfalls in Rio de Janeiro im Frühjahr 2016 geturnt.

Beim Sprung kam Toba in der polnischen Hafenstadt mit 14,40 Punkten auf seine höchste Wertung. Auch an den anderen fünf Geräten turnte er ohne grobe Fehler durch. Von seinen Knieproblemen der vergangenen Monate war nichts mehr zu spüren. «Das Training lief schon gut. Jetzt will ich im Finale noch ein paar kleinere Unsauberkeiten ausmerzen. Ich gehe aber nicht mit zu hohen Erwartungen in das Finale», sagte er.

Weniger glücklich agierte Nils Dunkel, der ausgerechnet an seinen beiden starken Geräten Barren und Pauschenpferd vorzeitig absteigen musste. Mit 76,632 Punkten und Rang 26 im Zwischen-Ergebnis hat der 22 Jahre alte Erfurter bei seiner dritten EM-Teilnahme keine Chance mehr auf den Einzug in das Mehrkampf-Finale. «Die Vorbereitung lief schon nicht optimal. Diese Fehler waren schon sehr ärgerlich», räumte er ein.