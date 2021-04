Turnier in Warschau : Top-Ringer Stäbler verliert Auftaktkampf bei EM

Der deutsche Ausnahmeringer Frank Stäbler hat bei der EM in Warschau gleich seinen ersten Kampf verloren.

Hala Widowiskowo-Sportowa COS Torwarul. Łazienkowska 6a;00-449 Warszawa | Der Titelverteidiger und dreimalige Weltmeister unterlag im Achtelfinale der Griechisch-Römisch-Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm Selcuk Can. Nun muss Stäbler hoffen, dass der Türke das Finale erreicht - nur dann kann er bei der letzten EM seiner Karriere in der Hoffnungsrunde am Sonntag noch um Bronze ran. Stäbler war von einer Schulterblessur beein...

