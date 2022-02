UAE-Tour : Tour-Champion Pogacar führt vor Schlussetappe

Der Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar geht am Samstag als Führender auf die Schlussetappe der UAE-Tour. Der slowenische Radprofi kam auf dem sechsten Teilabschnitt in Dubai mit dem Hauptfeld ins Ziel und verteidigte damit die Führung in der Gesamtwertung.

Pogacar liegt bei der Rundfahrt in den Vereinigten Arabischen Emiraten weiter vier Sekunden vor dem italienischen Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna. Der Russe Alexander Wlassow hat als Dritter einen Rückstand von 14 Sekunden. Den Sieg auf der sechsten Etappe sicherte sich nach 180 Kilometern der Tscheche Mathias Vacek....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.