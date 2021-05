Italien-Rundfahrt : Triumph in Mailand: Radprofi Bernal gewinnt Giro d'Italia

Egan Bernal wird seiner Favoritenrolle gerecht und gewinnt den 104. Giro d'Italia. Auch eine kurzzeitige Schwächephase kann den Kolumbianer auf dem Weg zu seinem zweiten Grand-Tour-Sieg nicht bremsen.

Mailand | Am Ende ließ Egan Bernal nichts mehr anbrennen und durfte gleich nach der Zieldurchfahrt das Siegerküsschen seiner Freundin in Empfang nehmen. Mit einem 24. Platz im finalen Einzelzeitfahren machte der 24 Jahre alte Radprofi aus Kolumbien am Sonntag in Mailand seinen Gesamtsieg beim 104. Giro d'Italia perfekt und wurde seiner Favoritenrolle bei der...

