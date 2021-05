Doppel-Spezialistin : Tschechin Barbora Strycova beendet Tennis-Karriere

Die tschechische Doppel-Spezialistin Barbora Strycova beendet ihre Karriere als Profi-Tennisspielerin.

Prag | Die 35 Jahre alte frühere Weltranglistenerste im Doppel gab ihren Entschluss nach Angaben der Agentur CTK in Prag bekannt. Mit Tschechien gewann sie fünfmal den Fed Cup. Im Jahr 2019 siegte sie zudem an der Seite der Taiwanesin Hsieh Su-wei in Wimbledon im Doppel. Strycova erklärte, dass sie schwanger sei. Sie plane nach der Geburt ihres ersten ...

