Finals : Turnerin Seitz verpasst 24. Meister-Titel

Mehrkampf-Siegerin Elisabeth Seitz hat es am ersten Finaltag der deutschen Turn-Meisterschaften in Dortmund verpasst, ihre Rekordsammlung an nationalen Titeln auf 24 hochzuschrauben.

Dortmund | In der Entscheidung am Stufenbarren musste sich die WM-Dritte von 2018 mit 14,033 Punkten ihrer Stuttgarter Trainingskollegin Kim Bui (14,266) geschlagen geben. Am Sprung hatte zuvor die Kölnerin Sarah Voss ihren Titel von vor zwei Jahren mit 13,566 Punkten verteidigt. Bei den Männern ließ der Unterhachinger Lukas Dauser in der Westfalenhalle seine...

