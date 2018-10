Im Strom-Chaos : Turnerinnen mit WM-Topleistung - Seitz stark am Barren

Es war einer der stärksten Auftritte deutscher Turnerinnen im letzten Jahrzehnt. Trotz einer fatalen Unterbrechung turnte das Quintett sauber und nun darf auf die zweite Teilnahme an einem WM-Teamfinale nach 2011 hoffen. Eli Seitz hofft auf zwei Einzelfinals.

von dpa

27. Oktober 2018, 17:39 Uhr

Fünf junge Frauen strahlten um die Wette, der nervige Stromausfall war vergessen: Die deutschen Turnerinnen haben sich am Samstag bei den Weltmeisterschaften in Doha auch von einer längeren Unterbrechung nicht schocken lassen. Im dritten von elf Durchgängen der Qualifikation kamen sie auf 161,071 Punkte, belegen damit in der Zwischenwertung den zweiten Platz hinter Japan (162,180 Punkte) und steuern Kurs auf das Team-Finale.

«Das fühlt sich total gut an. Jetzt heißt es lange zittern. Aber besser ist es, wenn man gut abgeliefert hat, als wenn wir selbst schlecht geturnt hätten», sagte die 29 Jahre alte Kim Bui. «Jetzt hoffe ich nur, dass wir auch am Sonntagabend noch so glücklich sind wie jetzt», unterstrich sie. Erst am späten Sonntag wird feststehen, wie sich die Konkurrenz präsentiert hat und ob die Punktzahl der Deutschen für den zweiten Einzug in ein Mannschafts-Finale nach 2011 in Tokio reicht.

Nach dem starken Auftritt der Deutschen am Stufenbarren hatten heftige Regenschauer und ein damit verbundenes Strom-Chaos im mit nur wenigen Dutzend Zuschauern besetzten Aspire Dome zu einer 30-minütigen Unterbrechung geführt. Doch das störte die Deutschen wenig. «Das war schon komisch. Keiner wusste, was los ist», beschrieb Elisabeth Seitz die Situation. «Das hat wohl vorher keiner geahnt, dass hier eine halbe Stadt unter Wasser steht», fügte die Stuttgarterin hinzu.

Alle blieben ruhig und turnten den Wettkampf nach der Pause souverän zu Ende. Seitz glänzte mit einer starken Darbietung am Stufenbarren, die mit 14,566 Punkten belohnt wurde. Damit darf die Olympia-Vierte als derzeit Zweite des Zwischenklassements auch auf den Finaleinzug an ihrem Spezialgerät hoffen. Am Schwebebalken musste sie nach Doppeldrehung aber vorzeitig vom Gerät und sich daher im Mehrkampf mit 52,798 Punkten begnügen. Dennoch sollte sie auch diese Wertung in das Mehrkampffinale der besten 24 am Donnerstag führen. «Ich denke, das wird reichen», meinte sie.

Auch ihre Team-Gefährtinnen unterstrichen, dass sie ein «völlig neuer Teamsprit» nach vorn getrieben hatte. «Jede war so positiv eingestellt. Wir haben die Fehler von der EM in Glasgow gut aufgearbeitet und eine neue Balken-Strategie entwickelt. Das hat zu 100 Prozent funktioniert», lobte auch Cheftrainerin Ulla Koch.

An allen Geräten gilt US-Superstar Simone Biles in Doha als Favoritin. Doch kaum 24 Stunden vor ihrem ersten WM-Auftritt hatte die viermalige Olympiasiegerin einen Schreckmoment zu überstehen. Wegen Schmerzen aufgrund eines Nierensteins musste sie in der Nacht auf Samstag die Notaufnahme eines Krankenhauses in Katars Hauptstadt aufsuchen. «Nichts als eine lange Nacht», gab die Texanerin aber am Morgen via Twitter Entwarnung und postete Fotos von der Krankenstation.