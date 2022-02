Nach starker Kritik : Ubisoft gibt Pläne für Rainbow-Six-Major in Abu Dhabi auf

Nach massiver Kritik aus der Community hat Entwickler Ubisoft seine Pläne aufgegeben, in der kommenden Saison ein Rainbow-Six-Major in Abu Dhabi zu veranstalten.

„Wir haben zur Kenntnis genommen, dass Mitglieder der internationalen Siege-Community diese Entscheidung infrage stellen“, hieß es in einem Statement auf dem Twitter-Account für die E-Sport-Disziplin. Man habe „beschlossen, das Six Major im August in eine andere Region zu verlegen.“ Der neue Austragungsort stehe noch nicht fest. Die Entscheidung, das M...

