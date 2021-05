Formel 1 in Monaco : Und wieder die Leitplanken: Schumacher-Crash im Training

Drei Trainingseinheiten, zwei Unfälle. Mick Schumachers Crash-Bilanz bei der Formel 1 in Monaco ist schon vor Qualifikation und Rennen eher üppig. Es könnte zu einem Problem führen.

Monaco | In der Box bekam Mick Schumacher einen aufmunternden Klaps auf den Rücken. Sein Rennwagen hing zu dem Zeitpunkt schon wieder am Abschleppkran. Der 22 Jahre alte Neuling hat noch vor den wirklich entscheidenden Runden in den engen Straßen des Fürstentums einen schweren Dämpfen hinnehmen müssen. Ob er um 15.00 Uhr in der Qualifikation mit einem start...

