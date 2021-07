Tokio-Vorbereitung : US-Basketballer vor Olympia mit nächster Testspiel-Pleite

In der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele haben die Basketballer der USA zum ersten Mal zwei Testspiele in Serie verloren.

Las Vegas | Nach dem 87:90 gegen Nigeria gab es ein 83:91 gegen Australien. Die deutsche Gruppe B in Tokio entpuppt sich damit immer mehr zur Hammergruppe, neben Nigeria und Australien trifft das Team in Japan auch noch auf Italien. Seit NBA-Profis 1992 erstmals für die US-Nationalmannschaft gespielt haben war die Pleite in Las Vegas erst die vierte Niederlage...

