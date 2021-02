Australian Open : US-Open-Champion Thiem im Achtelfinale

Der US-Open-Sieger und Vorjahresfinalist Dominic Thiem ist bei den Australian Open nach einem Tennis-Spektakel gegen den Australier Nick Kyrgios in das Achtelfinale eingezogen.

Melbourne | Der 26 Jahre alte Österreicher bezwang am Freitag nach einem 0:2-Satzverlust Kyrgios noch mit 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4. Nach 3:21 Stunden verwandelte Thiem seinen ersten Matchball. Im Achtelfinale trifft er am Sonntag auf den an Nummer 18 gesetzten Bulga...

