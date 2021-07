Major League Baseball : US-Präsident Biden empfängt Los Angeles Dodgers

US-Präsident Joe Biden hat die Baseballer der Los Angeles Dodgers als erstes Team seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Weißen Haus empfangen und für ihren siebten Gewinn der World Series geehrt.

Berlin | Die Dodgers hatten im vergangenen Oktober durch einen Sieg über die Tampa Bay Rays den Titel geholt. „Ich denke, was wir entdeckt haben, ist, dass wir den Sport mehr brauchen, als uns je bewusst war“, sagte Biden, der den Baseball als ein wichtiges Totem der Normalität in einem der „schwierigsten Jahre“ in der Geschichte der Nation lobte. Die Dodgers ...

