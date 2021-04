In allen Anklagepunkten : US-Sportstars reagieren auf Schuldspruch für Chauvin

Basketball-Superstar LeBron James und zahlreiche weitere Topsportler und Mannschaften mit Bezug zu den USA haben auf den Schuldspruch für den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin im Prozess um die Tötung des Afroamerikaners George Floyd reagiert.

Minneapolis | „ACCOUNTABILITY“, twitterte der NBA-Profi der Los Angeles Lakers nach der Urteilsverkündung in Großbuchstaben. Das heißt auf Deutsch so viel wie Rechenschaft oder Verantwortlichkeit. Kurz zuvor hatten die Geschworenen in Minneapolis im US-Staat Minnesota Chauvin in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. NFL-Quarterback Russell Wilson von den Seat...

