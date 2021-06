Klarer Sieg : USA im Halbfinale der Eishockey-WM

Neben Deutschland stehen auch die USA bei der Eishockey-WM in Lettland im Halbfinale.

München | Der deutsche Vorrundengegner bezwang im Viertelfinale in Riga die Slowakei mit 6:1 (3:0, 1:1, 2:0). Colin Blackwell (16./37.) von den New York Rangers und Conor Garland (20./59.) von den Arizona Coyotes trafen jeweils doppelt. Die beiden Halbfinals werden am 5. Juni ausgetragen, die Paarungen stehen erst nach den weiteren Viertelfinals fest. ...

