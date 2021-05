Eishockey-WM : USA siegt vor Deutschland-Spiel - Kasachstan schlägt Italien

Die Eishockey-Auswahl der USA hat sich bei der Weltmeisterschaft in Lettland mit einem knappen Sieg auf die Partie gegen Deutschland eingestimmt.

München | Gegen Norwegen behauptete sich das US-Team in Riga mit 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) und hat dank des vierten Siegs nacheinander nun zwölf Punkte für den angestrebten Einzug in die K.o.-Runde gesammelt. Am Montag steht das Duell mit der deutschen Auswahl an. Dank des ersten zweistelligen Siegs des Turniers ist Kasachstan ebenfalls auf Viertelfinal-Kurs. Das ...

