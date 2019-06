Kanadischer Champion : Basketball-Fans feiern in Toronto NBA-Titel für Raptors

Zehntausende Fans haben in Toronto den ersten NBA-Titel für das heimische Basketball-Team der Raptors begeistert gefeiert.

von dpa

17. Juni 2019, 21:27 Uhr

Fünf offene Doppeldeckerbusse mit der Mannschaft und ihren Familien hatten am Montag Mühe, sich bei der Parade in der kanadischen Metropole den Weg durch die Menschenmassen zu bahnen. Zu den gefeierten Akteuren zählte unter anderen Kawhi Leonard. Der als wertvollster Spieler der Finalserie ausgezeichnete Leonard präsentierte stolz seine dafür erhaltene Trophäe. Die Eigentümergesellschaft der Raptors erwartete bis zu zwei Millionen Teilnehmer bei der «größten Party, die Toronto je gesehen hat».

Das einzige in Kanada ansässige Team der nordamerikanischen Basketball-Liga hatte sich in der vergangenen Woche als erste Mannschaft aus dem nördlichen Nachbarland der USA die Meisterschaft gesichert. Die Raptors schafften in der Nacht zum Freitag (MESZ) den entscheidenden 114:110-Sieg bei Titelverteidiger Golden State Warriors in Oakland und entschieden die Finalserie mit 4:2-Siegen zu ihren Gunsten.