NHL : Brady gewinnt mit New England gegen New York

Quarterback-Superstar Tom Brady und die New England Patriots haben in der amerikanischen Football-Liga NFL den sechsten Sieg im sechsten Spiel gefeiert. Der Super-Bowl-Champion besiegte die New York Giants 35:14 (21:14).

Avatar_prignitzer von dpa

11. Oktober 2019, 07:45 Uhr

Der 42 Jahre alte Brady warf für 331 Yards und verbuchte eine Interception beim Heimerfolg seines Teams. Zusätzlich rannte der Spielmacher für sechs Yards und zwei Touchdowns. Bei den New Yorkern kam Quarterback Daniel Jones auf 161 Pass-Yards, einen Touchdown und drei Interceptions.

Neben New England (6-0) haben auch die San Francisco 49ers (4-0) in dieser Saison noch nicht verloren.