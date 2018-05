NBA : Cleveland und Boston vor Einzug in nächste Playoff-Runde

Basketball-Superstar LeBron James und die Cleveland Cavaliers stehen vor dem Einzug in die dritte Runde der NBA-Playoffs.

von dpa

06. Mai 2018, 07:42 Uhr

Der US-Amerikaner sorgte mit einem erfolgreichen Wurf in der Schlusssekunde für den 105:103-Erfolg über die Toronto Raptors und war dazu mit 38 Punkten einmal mehr der alles überragende Spieler. Cleveland führt damit in der «Best-of-Seven»-Serie klar mit 3:0 und kann bereits mit einem Sieg in eigener Halle ins Finale der Eastern Conference einziehen. Neben James zeigte auch Kevin Love mit 21 Punkten und 16 Rebounds eine überzeugende Vorstellung.

Auch den Boston Celtics fehlt noch ein Erfolg für die Finalteilnahme in der Eastern Conference. Der NBA-Rekordmeister gewann bei den Philadelphia 76ers nach Verlängerung mit 101:98 und führt die Serie ebenfalls mit 3:0 an. Das Team des verletzten deutschen Centers Daniel Theis kann ebenfalls mit einem weiteren Sieg den Einzug in die nächste Runde perfekt machen. Jayson Tatum war bei den Celtics mit 24 Punkten der treffsicherste Spieler. 22 Zähler und 19 Rebounds von 76ers-Star Joel Embiid waren für Philadelphia zu wenig.