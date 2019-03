NHL : Eishockey-Goalie Grubauer ohne Gegentor bei Colorados Sieg

Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat mit den Colorado Avalanche im Kampf um die Playoff-Plätze in der nordamerikanischen NHL einen wichtigen Sieg gefeiert.

von dpa

17. März 2019, 23:03 Uhr

Die Avs gewannen in eigener Halle gegen die New Jersey Devils 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Der 27-jährige Rosenheimer blieb ohne Gegentreffer und verbuchte insgesamt 22 Paraden. Es war seine dritte Partie ohne Gegentor in der laufenden Spielzeit.

Für die Tore im Spiel sorgten Colorados Tyson Barrie (23. Minute/32.) und Nathan MacKinnon (59.). Colorado (74 Punkte) belegt zehn Spiele vor dem Ende der regulären Saison den zehnten Platz in der Western Conference. Der Rückstand des Teams auf den letzten Playoff-Rang beträgt aktuell vier Punkte.