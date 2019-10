NHL : Greiss und Kühnhackl feiern späten Sieg mit den Islanders

Eishockey-Nationaltorwart Thomas Greiss hat mit den New York Islanders am Montag einen Sieg in der Nachspielzeit gefeiert.

Avatar_prignitzer von dpa

14. Oktober 2019, 23:36 Uhr

Devon Toews erzielte nach 1:13 Minuten der Overtime den entscheidenden Treffer zum 3:2 (0:1/0:0/1:2) gegen die St. Louis Blues. New-York-Stammkeeper Greiss hielt gut und parierte 21 von 23 Schüssen auf sein Tor. Zum Einsatz kam beim dritten Saisonsieg der Islanders auch Tom Kühnhackl, er verpasste bei vier Versuchen ein Tor.