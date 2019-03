NHL : Islanders wieder in der Spur - deutsche Profis nicht dabei

Ohne deutsche Unterstützung haben die New York Islanders in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL mit 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) bei den Philadelphia Flyers gewonnen.

von dpa

23. März 2019, 21:16 Uhr

Der deutsche Nationaltorhüter Thomas Greiss musste seinem Teamkollegen Robin Lehner den Vortritt lassen, Dennis Seidenberg und Tom Kühnhackl standen erst gar nicht im Kader.

Die Flyers gingen durch Robert Hägg mit 1:0 in Führung (7.), doch dann drehten Brock Nelson (15.) und Nick Leddy das Spiel (31.) zu Gunsten der Islanders. Mit ihrem ersten Überzahlspiel glich Philadelphia in Person von Shayne Gostisbehere noch einmal aus, gegen die Schlussoffensive der Islanders waren die Hausherren dann aber machtlos. Ein Doppelpack von Josh Bailey (57./58.) sorgte für den ersten Sieg nach zuvor zwei Niederlagen, in denen die Islanders ohne eigenen Torerfolg blieben.

In der Tabelle liegt New York auf dem fünften Rang in der Eastern Conference.