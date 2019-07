NBA : Nächster Star-Transfer: Houston Rockets holen Westbrook

Basketball-Superstar Russell Westbrook verlässt sein bisheriges Team Oklahoma City Thunder und wechselt innerhalb der nordamerikanischen Profiliga NBA zu den Houston Rockets.

von dpa

12. Juli 2019, 07:20 Uhr

Im Gegenzug für ihren Schlüsselspieler lassen die Texaner Chris Paul nach Oklahoma ziehen, wie der Besitzer der Rockets, Tilman Fertitta, dem Sender Fox 26 bestätigte. Auch künftige Draft Picks wurden demnach in den Deal einbezogen. Zuvor hatte bereits ESPN unter Verweis auf Insider-Informationen über den spektakulären Tausch berichtet. In Houston geht Westbrook künftig mit dem früheren Liga-MVP James Harden auf Punktejagd, der bei der Wahl zum wertvollsten Spieler der Liga in der abgelaufenen Saison Platz zwei belegte.

Angesichts der zahlreichen Transfers von absoluten Spitzenspielern galt die diesjährige Wechselperiode schon vor dem Tauschgeschäft mit Westbrook und Paul als spektakulärste der NBA-Geschichte. Nun ist sie um ein schlagzeilenträchtiges Kapitel reicher.