Sportler-Protest : NBA-Coach Popovich über Trump: «Wie ein Sechstklässler»

vergrößern 1 von 1 Foto: Eric Gay 1 von 1

von dpa

erstellt am 26.Sep.2017 | 10:48 Uhr

«Unser Land ist eine Peinlichkeit für diese Welt», sagte der Trainer der San Antonio Spurs beim ersten offiziellen Medientag der neuen Saison. Trump hatte zuletzt Spieler aus der American-Football-Liga NFL für deren Nationalhymnen-Protest kritisiert und die Einladung an NBA-Meister Golden State Warriors zum obligatorischen Meisterschaftsbesuch im Weißen Haus zurückgezogen.

Trump verhalte sich «wie ein Sechstklässler, der in seinem Hinterhof eine Party veranstalten will und feststellt, dass jemand nicht kommen will und ihn deshalb wieder auslädt», sagte Popovich. Warriors-Star Stephen Curry hatte zuvor öffentlich klar gemacht, dass er Trump nicht seine Aufwartung machen wolle. Auch mehrere Teamkameraden hatten wenig Neigung gezeigt.

Aussagen von Popovich auf der Spurs-Website