Interesse an Eishockey-Team : NBA: Neuer Rockets-Besitzer will NHL-Team nach Houston holen

vergrößern 1 von 1 Foto: David J. Phillip 1 von 1

von dpa

erstellt am 13.Okt.2017 | 10:13 Uhr

Der Geschäftsmann Tilman Fertitta, der laut US-Medienberichten einen Rekordpreis von 2,2 Milliarden Dollar für die Rockets bezahlt hatte, bestätigte öffentlich sein Interesse an einem Eishockey-Team.

«Ich würde morgen ein NHL-Team hierherholen», sagte Fertitta, der neben den Rockets auch einen Mehrheitsanteil an der Multifunktionshalle Toyota Center erwarb. Die wirtschaftliche Situation ist für den 60-Jährigen die Hauptvoraussetzung im Hinblick auf ein NHL-Team. «Ganz egal, was wir auch unternehmen, es muss Sinn ergeben», sagte Fertitta.

Die Arizona Coyotes, bei denen Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder unter Vertrag steht, sind eines von mehreren NHL-Teams, die aufgrund von Schulden oder Hallenproblemen für einen potenziellen Umzug nach Houston in Frage kommen.

Nach der Aufnahme der Las Vegas Golden Knights in dieser Saison hat die NHL eine weitere Liga-Erweiterung vorerst auf Eis gelegt. Die Dallas Stars sind aktuell das einzige in Texas ansässige NHL-Team. Houston ist mit mehr als zwei Millionen Einwohnern die viertgrößte Stadt in den USA.

Die Houston Rockets um Star James Harden zählen vor dem NBA-Saisonauftakt in der nächsten Woche zu den Favoriten in der Western Conference. Im Sommer verstärkte sich das Team mit Aufbauspieler Chris Paul. Houston sicherte sich zudem die Rechte an dem deutschen Basketball-Talent Isaiah Hartenstein im diesjährigen NBA-Draft.

Houston Chronicle Artikel