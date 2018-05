Basketball-Profiliga : NBA-Playoffs: Durant führt Warriors zum Sieg in New Orleans

Die Golden State Warriors haben in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Der Titelverteidiger gewann das vierte Spiel der Zweitrunden-Serie gegen die New Orleans Pelicans 118:92 (61:54).

von dpa

07. Mai 2018, 07:33 Uhr

Kevin Durant führte die Warriors mit 38 Punkten und neun Rebounds zum Auswärtssieg. Stephen Curry kam auf 23 Punkte im Spiel. Bei den Gastgebern überzeugte Anthony Davis mit 26 Punkten und 12 Rebounds.

In der Best-of-Seven-Serie liegt Golden State mit 3:1 in Führung. Das fünfte Spiel wird am Dienstag im kalifornischen Oakland ausgetragen. Mit einem Heimsieg im nächsten Spiel könnten die Warriors zum vierten Mal in Folge das Playoff-Halbfinale erreichen.