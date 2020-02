Deutscher Nationalspieler : NBA: Washington verliert bei Wagner-Comeback

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner hat nach fast zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback für die Washington Wizards in der nordamerikanischen Profiliga NBA gegeben. Er konnte die 117:125-Niederlage gegen die Golden State Warriors jedoch nicht verhindern.

04. Februar 2020, 07:37 Uhr

Während Wagner gegen das schwächste Team der Liga auf acht Punkte und zwei Rebounds kam, verwandelte Mitspieler Isaac Bonga aus Neuwied in seiner knapp zehnminütigen Einsatzzeit einen Freiwurf. In der Tabelle liegen die Wizards mit 17 Siegen und 31 Niederlagen auf dem zehnten Platz im Osten.

Den vierten Erfolg nacheinander fuhren Daniel Theis und die Boston Celtics ein. Der Rekord-Champion setzte sich mit 123:115 bei den Atlanta Hawks durch. Dem 27-jährigen Theis gelangen in 19 Minuten neun Punkte.

Außerdem behielten die Dallas Mavericks auch ohne ihren Superstar Luka Doncic mit 112:103 bei den Indiana Pacers die Oberhand. Doncic fehlte zum dritten Mal in Folge aufgrund einer Knöchelverletzung, dafür sprang Kristaps Porzingis in die Bresche und erzielte 38 Punkte - sein persönlicher Saisonbestwert. Der gebürtige Würzburger Maximilian Kleber stand in der Anfangsformation und brachte es auf fünf Punkte und acht Rebounds. Die Texaner steigerten sich in der zweiten Halbzeit und belegen im Westen den sechsten Platz.

Nach dem plötzlichen Tod von Basketball-Legende Kobe Bryant kehrt in der NBA allmählich wieder Normalität ein. Die Partien wurden ohne besondere Aktionen durchgeführt. Bryant war vor etwas mehr als einer Woche unter den neun Opfern, die bei einem Helikopter-Absturz ums Leben kamen.