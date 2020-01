All-Star-Spiel : NBA würdigt Bryant mit 24-Punkte-Schlussviertel

Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA ändert zu Ehren des tödlich verunglückten Kobe Bryant das Format des All-Star-Spiels. Das teilte die NBA mit, bevor sie die weiteren Teilnehmer neben den bereits feststehenden Startern der Eastern und Western Conference bekannt gab.

Avatar_prignitzer von dpa

31. Januar 2020, 07:26 Uhr

Demnach wird es im Schlussviertel keine Zeitnahme geben. Stattdessen gewinnt das Team, das als erstes 24 Zähler mehr auf dem Punktekonto hat als das führende Team nach dem dritten Viertel. Die 24 ist die ikonische, langjährige Trikotnummer von Bryant bei den Los Angeles Lakers gewesen. Bryant wurde 18 Mal ins All-Star-Team berufen und vier Mal zum besten Spieler des Abends gewählt. Das All-Star-Spiel 2020 wird am 16. Februar in Chicago gespielt.

Mit Bryant waren beim Absturz eines Hubschraubers am Sonntag in Südkalifornien seine 13 Jahre alte Tochter Gianna und sieben weitere Menschen ums Leben gekommen. Lakers-Präsidentin Jeanie Buss (58) erinnerte am Donnerstag in einer emotionalen Instagram-Botschaft an den Ex-Basketballer. Er habe ihr bei einem Besuch gemeinsam mit Tochter Gianna nach dem Tod ihres Vaters, des früheres Lakers-Besitzers Jerry Buss, «Inspiration und Stärke» gegeben. Bryant habe viele Leben durch Basketball verändert.

An alle Anhänger der Lakers schrieb Buss: «Wir werden zusammen trauern, zusammen weinen, aber wir werden auch zusammen heilen, zusammen lieben und zusammen siegen.» Bryant sei «unglaublich besonders» gewesen. «Du hast uns nicht nur zu Größe inspiriert, du hast uns den Weg gezeigt.»