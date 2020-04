US-Football : NFL-Draft 2022 nach Las Vegas vergeben

Die Talenteauswahl in der US-amerikanischen Football-Liga NFL ist für das Jahr 2022 nach Las Vegas vergeben worden, teilte die Liga mit.

24. April 2020, 10:18 Uhr

Eigentlich hätte der Draft in diesem Jahr bereits in dem Spielerparadies als großes Spektakel ausgetragen werden sollen, doch die Coronavirus-Pandemie machte dies unmöglich. Stattdessen hielt die Liga den Draft in der Nacht zum Freitag erstmals via Videoschalte ab. Im kommenden Jahr soll das Event in Cleveland stattfinden.