NBA : Sacramento Kings trennen sich von Coach Joerger

Die Sacramento Kings aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA haben sich von ihrem Trainer Dave Joerger getrennt. Das teilte der Verein am Donnerstag mit.

von dpa

11. April 2019, 20:33 Uhr

«Nach einer Bewertung der Saison habe ich entschieden, dass wir in eine andere Richtung gehen müssen, um das nächste Level zu erreichen», sagte der General Manager der Kings, Vlade Divac, laut einer Mitteilung. Der 45 Jahre alte Joerger war seit 2016 Coach der Kings. In der laufenden Saison verpasste das Team zum 13. Mal in Serie die Playoffs.