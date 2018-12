NBA : Schröder siegt mit Oklahoma - Nowitzki verliert erneut

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen Profi-Liga NBA einen wahren Krimi gewonnen. Sein Team siegte bei den Utah Jazz 107:106 (58:61).

von dpa

23. Dezember 2018, 08:50 Uhr

Lange war Oklahoma City einem Rückstand hinterher gerannt, ehe ab Ende des dritten Viertels der überragende Paul George mit sagenhaften 43 Punkten sein Team auf die Siegerstraße führte. Schröder markierte bescheidene elf Punkte, holte einen Rebound und gab zwei Assists. Hinter den Denver Nuggets ist Oklahoma City nach dem vierten Sieg in Serie Zweiter der Western Conference.

Superstar Dirk Nowitzki und sein Mitspieler Maximilian Kleber mussten hingegen mit den Dallas Mavericks die fünfte Niederlage in Folge einstecken. Bei Meister Golden State Warriors hieß es am Ende 116:120 (61:58). Damit muss Dallas weiter um den Einzug in die Playoffs bangen.

Nowitzki kam im vierten Spiel nach seiner Verletzung auf lediglich drei Punkte. Kleber erzielte fünf Punkte, holte drei Rebounds und gab zwei Assists. Beide standen exakt 12:19 Minuten auf dem Feld.

Isaiah Hartenstein kam beim 108:101 (41:43) seiner Houston Rockets gegen Ex-Champion San Antonio Spurs nicht zum Einsatz. Überragender Mann auf dem Feld war James Harden mit 39 Punkten. Houston bleibt weiter im Rennen um die Playoff-Plätze.