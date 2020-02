American Football : Star-Quarterback Brees will weitere NFL-Saison spielen

Quarterback-Star Drew Brees will seine Karriere bei den New Orleans Saints in der nordamerikanischen Football-Liga NFL fortsetzen.

Avatar_prignitzer von dpa

18. Februar 2020, 21:02 Uhr

«Ich freue mich auf die Schinderei und auf die Reise und ich hoffe, dass die Belohnung am Ende es wert sein wird», schrieb der 41-Jährige auf Instagram. «Lasst uns einen neuen Anlauf nehmen!» Zuletzt war auch über ein mögliches Karrierenende des Star-Quarterbacks spekuliert worden.

In der vergangenen Saison waren Brees und die Saints in der ersten K.o.-Runde der Playoffs an den Minnesota Vikings gescheitert. Brees hatte zuvor einen Touchdown-Rekord aufgestellt. Im Spiel gegen die Indianapolis Colts im Dezember hatte er für 307 Yards und vier Touchdowns geworfen. Mit insgesamt 541 Touchdown-Pässen durchbrach Brees die alte Bestmarke von Peyton Manning (539 Touchdown-Pässe).