NBA : Trikots bei All-Star-Spiel erinnern an Bryant und Tochter

Zum Gedenken an Kobe Bryant und dessen ebenfalls bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommene Tochter Gianna werden die Teams des NBA-All-Star-Spiels am 16. Februar mit den Trikotnummern 2 und 24 antreten, teilte die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA mit.

Avatar_prignitzer von dpa

31. Januar 2020, 23:23 Uhr

Das Team um LeBron James wird in Chicago mit der Nummer 2 auflaufen, die auch Bryants 13 Jahre alte Tochter trug, das Team um Giannis Antetokounmpo mit der 24 - der einen Nummer des Vaters, der in seiner Karriere auch mit der 8 spielte.

Alle Trikots werden zudem mit neun Sternen verziert, die an die neun Todesopfer des Absturzes in Kalifornien erinnern sollen. Auch die Teilnehmer der Rahmenwettbewerbe vor dem All-Star-Spiel werden am Freitag und Samstag derartige Trikots tragen, ebenfalls mit den Nummern 2 und 24.

Der 41 Jahre alt gewordene Bryant wurde 18 Mal zum Allstar-Showtreffen berufen, der Flügelspieler der Los Angeles Lakers erhielt 15 Nominierungen in die All-NBA-Teams.