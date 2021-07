Olympische Spiele : Verbandspräsident fordert Start von Prothesenspringer Rehm

Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes, hat einen Olympia-Start von Prothesen-Weitspringer Markus Rehm gefordert.

Darmstadt | „Es gibt keine Argumente mehr, eine Olympia-Teilnahme von Markus Rehm zu verwehren“, sagte Beucher (74). Der Leverkusener Rehm versucht, über eine Sondergenehmigung an den Olympischen Spielen in Tokio teilzunehmen. Ein entsprechender Antrag des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) liegt dem Deutschen Olympischen Sportbund vor, wie der DOSB am S...

