Formel 1 : Verstappen gewinnt in Österreich vor Hamilton

Max Verstappen bleibt der Mann der Stunde in der Formel 1. Auch beim Red-Bull-Heimspiel in Österreich verweist er Lewis Hamilton auf Rang zwei. Sebastian Vettel geht leer aus.

Spielberg | Mit überschäumender Freude rannte Titeljäger Max Verstappen nach dem Start-Ziel-Sieg beim Red-Bull-Heimspiel in die Jubeltraube seiner Mechaniker an der Boxenmauer. Dank seiner Galafahrt in Spielberg fährt der Niederländer dem machtlosen Lewis Hamilton in der Formel-1-WM immer mehr davon, sein WM-Vorsprung vor dem Mercedes-Rivalen wuchs auf 18 Punk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.