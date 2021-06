Formel 1 : Verstappen in Österreich vorn - Hamiltons Zeit gestrichen

Max Verstappen ist zum Auftakt auch in Österreich am schnellsten. Zweimal konnte er in Spielberg schon gewinnen, das ist auch beim Großen Preis der Steiermark das Ziel.

Spielberg | Mit zwei Trainingsbestzeiten hält WM-Spitzenreiter Max Verstappen den Druck auf Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton auch beim Großen Preis der Steiermark hoch. Der 23-Jährige fuhr in Spielberg in beiden Übungseinheiten am schnellsten und profitierte zudem von einem Fehler Hamiltons. Der Mercedes-Star hätte eigentlich am Nachmittag knapp vor seinem ...

