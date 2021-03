Sieg in Lüneburg : VfB Friedrichshafen erneut im Volleyball-Finale

Der deutsche Rekordmeister VfB Friedrichshafen hat erneut das Playoff-Finale der Volleyball-Bundesliga erreicht.

Reppenstedt | Die Mannschaft vom Bodensee gewann auch das zweite Halbfinal-Spiel bei der SVG Lüneburg mit 3:2 (25:20, 24:26, 25:20, 18:25, 15:11). In der ersten Partie hatten die Friedrichshafener einen 0:2-Satzrückstand noch in einen 3:2-Sieg gedreht. Der Endspiel-Gegner wird am Samstag in einem dritten Spiel zwischen den SWD Powervolleys Düren und dem Titelver...

