Titelkämpfe in der Schweiz : Vier EM-Finals: Deutsche Turner glänzen in Basel

Einen Tag nach den Frauen ist auch den deutschen Männern der Einstand in die Turn-EM geglückt. Die Turner um Lukas Dauser und Andreas Toba qualifizieren sich für vier Finals.

Münchenstein | Lukas Dauser schrie ein lautes „Yes!“ in die bunt illuminierte St. Jakobshalle und ging stolz vom Podium. Mit 15,166 Punkten hatte der Unterhachinger bei den Europameisterschaften in Basel in der Qualifikation für die Finals die am höchsten bewertete Übung am Barren geturnt. Mit der tadellosen Darbietung legte der 27-Jährige zugleich den Grundstein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.