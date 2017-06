3:0 gegen Spanien : Volleyballer auf dem Weg ins Weltliga-Finale

vergrößern 1 von 1 Foto: Soeren Stache 1 von 1

DVV-Auswahl bezwang Spanien mit 3:0 (28:26, 25:15, 25:19). Gegen die zuvor ungeschlagenen Iberer zeigten die Deutschen das, was Bundestrainer Andrea Giani zuvor gefordert hatte: konsequent und druckvoll in Aufschlag sowie Angriff – und immer mit dem Willen, den Punkt zu erzielen. Um die Finalrunde in Léon (Mexiko) zu erreichen, fehlt Gianis Männern jetzt nur noch ein Sieg gegen Mexiko am Sonntag.

