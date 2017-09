Gegen die Niederlande : Volleyballerinnen verlieren beide EM-Tests

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

10.Sep.2017

Einen Tag nach dem 0:3 (9:25, 22:25, 23:25) unterlag die Auswahl von Bundestrainer Felix Koslowski in Zwolle auch in der zweiten Partie gegen Vize-Europameister Niederlande mit 2:3 (19:25, 17:25, 25:23, 25:21, 7:15).

Zuvor hatte das DVV-Team zwei von drei Tests gegen die Türkei verloren. Die EM-Generalprobe bestreitet die deutsche Mannschaft am kommenden Samstag in Brügge gegen Belgien. Am 20. September beginnt die Reise zum Turnier nach Baku. Dort sind Polen, Ungarn und Co-Gastgeber Aserbaidschan die Vorrundengegner.

