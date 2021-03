WM-Skispringen : „Vollrakete“ folgt Schreck: Geiger peilt nächsten Coup an

Kurz vor seinem zweiten Sprung sieht Karl Geiger, wie sein Kumpel Markus Eisenbichler stürzt. Aus dem Konzept bringt ihn das nicht. Der Oberstdorfer holt seine dritte Medaille in der Heimat. Am Samstag soll an der Seite von Eisei die vierte folgen.

Oberstdorf | Ein kompletter Medaillensatz bei der Heim-WM: Karl Geiger fiel es sichtlich schwer, den Stellenwert dieses Kunststücks mit Worten zu umreißen. „Es bedeutet mir so unglaublich viel, das kann man gar nicht auf Tinte und Papier fassen“, sagte der Oberstdorfer Vorzeige-Skispringer zu Bronze von der Großschanze nach kurzem Überlegen. „Das ist wirklich w...

