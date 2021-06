Eishockey-Weltmeisterschaft : Vom Horrorstart zum Rekord-Champion: Kanadas WM-Geschichte

Wenn Kanada Eishockey-Weltmeister wird, ist das normalerweise alles andere als verwunderlich. Doch dieses Mal in Lettland ist das anders. So wie in Riga holt noch keine Nation zuvor Gold.

Arena Riga | Von historisch schlecht bis zum Rekord-Weltmeister in knapp zwei Wochen: Kanadas WM-Triumph in Riga steht am Ende einer rasanten Entwicklung. Ein drohendes Horrorszenario mit dem nahenden Vorrunden-Aus wendete zunächst vor allem auch die deutsche Auswahl für das Mutterland des Eishockeys mit ab. Nur wenige Tage, nachdem die Kanadier mit vielen noch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.